SZOKUJĄCA wypowiedź prof. Płatek! 'Większość osób gwałcących dzieci to nie pedofile'

Profesor Monika Płatek, znana karnistka z Uniwersytetu Warszawskiego i autorytet środowisk lewicowych i feministycznych zaszokowała internautów wypowiedzią na temat pedofilii.

"prof" Płatek: "większość ludzi którzy wykorzystują dzieci do seksu to nie są żadni pedofile, to są normalni męzczyźni..."

"(Osoby duchowne wykorzystujące seksualnie dzieci- bo tych dotyczy temat debaty- dop. red.) Mogłyby mieć normalne stosunki seksualne, tylko z racji bardzo kiepskiego wychowania...Przecież ci mężczyźni w trakcie przygotowania do bycia księdzem są narażeni na to, że pozbawia się ich umiejętności komunikowania, wchodzenia w relacje z drugim człowiekiem".

"Gdzie się ma zgłosić ktoś, kto odczuwa pociąg seksualny do dzieci? Hmm, pokażcie mi państwo. Jak jest psychiatra sensowny, to można się do niego zgłosić".- mówiła prawniczka podczas debaty. Co ciekawe, obok prof. Płatek siedzi... doszczętnie skompromitowany Mateusz Kijowski, były lider KOD.

Niesamowite (i przykre), że osoby o takich poglądach kształcą przyszłych prawników...

yenn/Twitter, Fronda.pl