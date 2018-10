Szokująca sesja Macrona z półnagim przestępcą!

O sprawie informuje francuskie pismo „Voici”. Pisze, że Macron zgodził się pozować do zdjęcia ze spotkanym na wyspie półnagim, młodym kryminalistą, który go o to poprosił. Wcześniej miał on odsiadywać wyrok za włamania.

Na jednym ze zdjęć Macrona obejmuje młody włamywacz, pokazując też do obiektywu środkowy palec. Fotografia wywołała istną burzę we Francji. W krytycznych komentarzach podkreślano też, że osoby w tym regionie czekają na realną pomoc, a nie na oglądanie selfie prezydenta.

So, I'm seeing this picture of French President Emmanuel #Macron circulate a lot online.

Could some French people tell me whether this is photoshop or do you actually have a president who is such a disgrace to his position?

Can somebody imagine Charles #DeGaulle doing this? pic.twitter.com/b7SAf39S4q

— BasedPoland (@BasedPoland) 1 października 2018