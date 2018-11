Szokująca reklama z Celine Dion! Gwiazda 'uwalnia' dzieci od 'stereotypów płciowych'

"My tęsknimy za przeszłością, one marzą o przyszłości. Możemy wyprawić je w drogę, ale to one obiorą kierunek"- mówi piosenkarka, rozsypując na dzieci czarne confetti. Wówczas ubranka maluchów w magiczny sposób zmieniają barwy na czarno-biały kolor. Pojawiają się na nich również pewne symbole, które niepokoją część internautów. Niiektóre dzieci mają bowiem na śpioszkach symbol pentagramu.