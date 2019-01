SZOK! Zaciekły putinofil kieruje... filią Muzeum Niepodległości

Engelgard to publicysta i redaktor naczelny tygodnika "Myśl Polska". Jego teksty z tego periodyku, za zgodą redakcji, chętnie przedrukowuje rosyjski Sputnik. Jan Engelgard ubolewa m.in. nad "antyrosyjską" polityką Polski.

"Kiedy czyta się polską prasę, słucha wypowiedzi polityków i dziennikarzy w mediach, mówiących o polityce zagranicznej, zwłaszcza zaś o Rosji - rzuca się w oczy nie tylko jednostronność, ale i bardzo często prostactwo”- pisał w artykule opublikowanym we wrześniu 2018 r. na łamach Sputnika.

„Ci którzy wyłamują się z tego zgodnego chóru od razu są klasyfikowani, jeśli nie „agenturą Putina", to w najlepszym przypadku jako „kontrowersyjni”- czytamy. Historyk i publicysta zastanawia się jednocześnie, co może być kontrowersyjnego w poglądzie, "wedle którego Polska nie powinna ustawiać się w roli państwa buforowego, tylko jako kraju łączącego zachód i wschód, jako kraju zabiegającego usilnie o deeskalację sytuacji międzynarodowej, a nie o jej zaostrzanie?”. Kierownik filii Muzeum Niepodległości konkluduje, że Polsce ktoś z góry narzucił rolę "przystawki do antyrosyjskiej polityki, której epicentrum jest obecnie w Kijowie.”