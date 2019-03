Szok! Wojownik ISIS podleczył się na koszt Szwecji i... wrócił do Syrii!

Szokujące doniesienia z Szwecji. Okazuje się, że jeden z wojowników tzw. państwa islamskiego wrócił do Szwecji, gdzie za darmo został wyleczony, po czym… wrócił do Syrii.

O sprawie poinformowała szwedzka gazeta „Expressen”. Pisze, że mężczyzna został na froncie raniony w ramię, na leczenie udał się do Szwecji, za co nic nie zapłacił, a potem bez problemów wrócił na do Syrii.