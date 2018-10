SZOK! Wałęsa chwali Kaczyńskiego?

Wałęsa udzielił wywiadu "Dziennikowi Gazecie Prawnej". Pierwszy przywódca "Solidarności" ocenił, że obecnie doszliśmy do momentu, w którym czas zadać sobie pytanie o to, jaki fundament w Europie przetrwa.

"Komunizm odpada, kapitalizm w takiej formule, jak obecna, też odpada. A co z populizmem i demagogią? Na poziomie kraju da się tego jeszcze jakoś upilnować, ale w szerszej skali? Jesteśmy dziś pośrodku drogi. To czas wyboru"-podkreślił były prezydent. Zdaniem Lecha Wałęsy, jesteśmy w epoce "słowa, dyskusji i rozmowy". W tym miejscu polityk przytoczył fragment Prologu Ewangelii wg Św. Jana: "Na początku było Słowo". Jak znaleźć kompromis w sytuacji, gdy każdy ma swoje zdanie, także zupełnie odmienne od naszego? Wałęsa ocenił, że potrzebna jest dyskusja.

"I dobrze, że zdarza się nam w niej Trump czy Kaczyński, bo skoro nie podoba nam się to, co robią, wymuszają na nas poszukiwanie rozwiązania. Oczywiście, części z nas oni pasują, ale co z tymi, którym nie? Ci liderzy przez swoje działania zmuszają nas do aktywności, wypracowywania nowych rozwiązań"-wskazał. A następnie... zaskoczył! Były prezydent od razu uprzedził, że za chwilę wypowie słowa, które nie wszystkim się spodobają: "oni (Trump i Kaczyński- przyp. red.) mają właściwą diagnozę".