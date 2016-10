SZOK! UE chce cenzurować prasę, gdy muzułmanin dokona ataku terrorystycznego!

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI), zaleca brytyjskiemu rządowi, by cenzurował prasę jeżeli sprawcą zamachu terrorystycznego jest muzułmanin.

W 83-stronicowym raporcie podsumowującym stan nietolerancji, ksenofobii i rasizmu w Wielkiej Brytanii ECRI przedstawia zalecenia jak uniknąć narastania mowy nienawiści. „ECRI uważa, że w świetle faktu, że mzułmanie znajdują się coraz bardziej w centrum uwagi, w wyniku ostatnich aktów terroryzmu powiązanych z ISIS, rozpalanie uprzedzenie wobec muzułmanów pokazuje lekkomyślny brak szacunku nie tylko dla większości muzułmanów w Wielkiej Brytanii, ale także dla ich bezpieczeństwa”, piszą autorzy raportu. Kontynuując ECRI zauważa, że „kiedy media podkreślają muzułmańskie pochodzenie sprawców ataków terrorystycznych i poświęcają temu dużo uwagi, prawdopodobne jest zwiększenie odwetów z użyciem przemocy wobec muzułmanów, niż w przypadku gdy motywacja sprawcy jest bagatelizowana lub odrzucana na rzecz alternatywnych wyjaśnień”.

ECRI jest organizacją Rady Europy powołaną do monitorowania różnych form dyskryminacji. W raporcie organizacja posuwa się dalej zalecając rządowi Theresy May, by ten „w sposób bardziej rygorystyczny szkolił dziennikarzy, by zapewnić większą zgodność z etycznymi standardami”.

W odpowiedzi rząd Wielkiej Brytanii napisał, „że wspiera wolną i otwartą prasę i nie wpływa na to co robi prasa ani co publikuje, tak długo jak prasa przestrzega prawa”. (j)

ZA:EUROISLAM.PL

dam/euroislam.pl









6.10.2016, 9:43