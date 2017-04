Szok! Staniszkis obarcza winą Tuska i uważa, że powinien stanąć przed Trybunałem Stanu

reklama

Screenshot VOD TVP reklama

Znana od pewnego czasu z ataków na Prawo i Sprawiedliwość prof. Jadwiga Staniszkis w rozmowie z tygodnikiem „Wprost” powiedziała, że ogromną winą Tuska jest oddanie śledztwa Rosji:

„wielką winą Donalda Tuska jest to, że oddał śledztwo Rosjanom. Doprowadzili je do stanu, w którym szansa na wyjaśnienia sprawy jest naprawdę niewielka”

- mówi Staniszkis.

Dodała także, że Tusk powinien stanąć przed Trybunałem Stanu za wydarzenia dotyczące katastrofy. Wskazuje też na dwa powody, dla których do dziś katastrofa wywołuje tak silne napięcia polityczne:

„faktu, iż do dziś jej przyczyny nie zostały wyjaśnione oraz nie postawiono pomników ofiar, co uniemożliwia rodzinom przejście od fazy walki o pamięć, do uczczenia ofiar, czyli do fazy rytualnej”

Twierdzi też jednak, że katastrofa smoleńska sprawiła, że Jarosław Kaczyński ma w sobie „destrukcję pchającą go do niedobrych decyzji”, przez co odwraca się od nas Europa, która nie ma partnera do rozmowy.

dam/wprost.pl,Fronda.pl

10.04.2017, 16:01