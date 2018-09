Szok! Profesor prawa straszy córkę Matki Kurki, bo jej ojciec ma inne poglądy. Jest reakcja Gowina - wyleci z uczelni?

Tak skandalicznego wpisu na twitterze nie widzieliśmy od dawna. Występujący niejednokrotnie w TVN jako ekspert, profesor z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Matczak zaatakował swoim wpisem Piotra Wielguckiego (Matka Kurka) zapowiadając… uderzenie w jego córkę, która chce studiować prawo.

Wielgucki dyskutował w ostry sposób z Wojciechem Sadurskim, nagle włączył się właśnie Matczak. Oto, co napisał:

„Kiedyś mówiłeś że twoja córka idzie na prawo do Wrocławia, prawda? Wyślę ten twój defekacyjny tekst moim kolegom z Wydziału i poproszę, żeby go omówili na zajęciach w Jej grupie jako przykład mowy nienawiści. Zobaczymy, jak będziesz piszczał, jak wróci do domu.”.

Maciej Wąsik skomentował wpis takimi słowami:

„A ten wpis zapamiętajcie. Mnie zamurowało. Brak jakichkolwiek hamulców. Profesor prawa, radca prawny, ekspert fundacji Batorego ...”.

Z kolei wicepremier Jarosław Gowin w rozmowie z wpolityce.pl skomentował:

„Takie stwierdzenia są niedopuszczalne. Zwrócę się do rektora Uniwersytetu Warszawskiego z prośbą, by rozważył jakieś kroki dyscyplinarne. Można się spierać politycznie, nawet w ostrych słowach, ale nie wolno atakować rodzin naszych adwersarzy. Nie licuje z godnością wykładowcy akademickiego straszenie studentów ze względów politycznych”.

