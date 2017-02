SZOK! Polka muzułmanka mówi o ucinaniu głów!

reklama

reklama

Polska konwertytka, która przeszła na islam, zaszokowała swoimi wypowiedziami uczniów szkoły, w której miała prelekcję, a także internautów, którzy mogli zobaczyć jej wypowiedź w sieci.

„Jeśli w islamie, w prawie szariatu jest napisane – obetnij mu głowę – to ja idę za prawem szariatu” – to fragment wypowiedzi muzułmanki, która pojawiła się w jednej z polskich szkół. Odpowiedzi, jakich kobieta udzielała zgromadzonej młodzieży, wprawiły w osłupienie nie tylko uczniów, ale i setki tysięcy internautów, którzy obejrzeli nagranie spotkania w sieci.

Kobieta, której wystąpienie można było zobaczyć na Youtube, to Polka, która zmieniła wyznanie i stała się salafitką – ortodoksyjną muzułmanką. Spotkanie z nią odbyło się trzy lata po tym, jak konwertowała na islam.

Kontrowersyjne wideo już zniknęło z sieci, ale przedtem zrobiło wiele zamieszania.

Wśród wielu pytań, jakie młodzi zadali kobiecie, pojawiła się także kwestia podejścia do radykalnych zasad, jakie obowiązują muzułmanów, w tym – kary śmierci dla tych, którzy je łamią. Odpowiedź muzułmanki zszokowała uczniów szkoły.

„Generalnie jeśli w islamie, w prawie szariatu jest napisane ‘obetnij mu głowę’, no to ja idę za prawem szariatu, tutaj nie ma dwóch zdań” – powiedziała. Widząc niedowierzanie na twarzach zgromadzonych dodała: „jeżeli byłaby taka sytuacja, doszłoby w jakiś sposób do tego, że mojemu synowi trzeba by było obciąć głowę, muszę to wziąć na klatę, nie ma innej opcji”.

Podkreśliła także, że jeśli polskie prawo „nakazywałoby jej jedno, a szariat drugie – będzie stosować się do prawa szariatu”.

ds/polishexpress.co.uk

3.02.2017, 14:30