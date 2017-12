Szok! Niesiołowski przyznaje: PiS jest skuteczny, a my byliśmy koszmarnie nieudolni

Niesłychane! Niecierpiący Prawa i Sprawiedliwości Stefan Niesiołowski przyznał, że PiS jest… skuteczny. Co więcej – dodał, że to PO była „koszmarnie nieudolna”.

W programie „Polska w Kawałkach” na antenie Superstacji Niesiołowski powiedział:

„Dlaczego nie wprowadziliśmy chociaż 300+, co to szkodziło? Dlaczego daliśmy PiS do tego okazję? To się zemściło. Nieudolność się mści”.

Dalej przyznał też PiSowi sukces na innymi polu:

„Dlaczego wzięliśmy podwójne opodatkowane jednego państwa, z którym mamy bliższe kontakty, dwa lata chodziłem między Szczurkiem a Sikorskim, chodziłem dwa lata, a PiS załatwił to chyba w pół roku”.

Na koniec zaś podkreślił:

„PiS jest skuteczny, a my byliśmy koszmarnie nieudolni i nieskuteczni”.

