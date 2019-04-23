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SZOK! Na co Kościół WYDAJE pieniądze? 23.04.2019, 20:27
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SZOK! Na co Kościół WYDAJE pieniądze?

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  • Karol - człowiek, który podtarł się jeżem 23.4.19 21:18

    Kościół katolicki wydaje pieniądze na:
    1. Wielkie posiadłości.
    2 Luksusowe limuzyny.
    3. Prostytutki obojga płci.
    4. Alkohol.
    5. Narkotyki.
    6. Bardzo drogą, markową odzież oraz biżuterię.
    7. Alimenty dla księżowskich dzieci.

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