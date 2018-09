Szok! Misiło straszy dziennikarza TVP: Obawiaj się o siebie kmiotku

Wprost niebywale skandaliczne słowa wiceszefa klubu Nowoczesna Piotra Misiło. W swoim wpisie na twitterze zagroził dziennikarzowi TVP Info między innymi wyrzuceniem z pracy „jak zostanie prezesem TVP”.

Na szczęście na to się nie zanosi w bliższej czy dalszej przyszłości. Tak czy inaczej wpis Misiły to po prostu skandal. Oto, co napisał na twitterze:

„Obawiaj się o siebie kmiotku. Jeśli zostanę prezesem TVP w tym samym dniu wręczę Ci dyscyplinarkę, a moi prawnicy będą analizować pozwanie Cię do sądu za działanie na szkodę TVP. Oczywiście, że nie jesteśmy na „ty” i nigdy nie będziemy, tak jak i na „pan”. Amen”.

Cały wpis skierowany był do Samuela Pereiry, szefa portalu TVP Info. Oto, jak on sam skomentował wpis polityka Nowoczesnej:

"Obawiaj się o siebie kmiotku" - pisze wiceszef klubu "Nowoczesna" i grozi, że jako Prezes Misiło wręczy mi dyscyplinarkę i poda do sądu. Powód? Pytanie "czy popiera przepisy projektu aborcyjnego Barbary Nowackiej". Tacy ludzie chcą rządzić Polską?”.