Szok! Kandydaci KO w Warszawie z ogromnymi zniżkami na reklamy przed wyborami samorządowymi

Szokujące doniesienia w kwestii kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi w Warszawie. Portal dorzeczy.pl dotarł do dokumentów, z których wynika, że reklamy niektórych kandydatów Koalicji Obywatelskiej kosztowały… 20 proc. wartości.

Portal informuje, że w przypadku kandydatów KO zniżki sięgały nawet 70-80 proc. wartości, które zawarte są w oficjalnej ofercie. Taka ogromna zniżka przyznana zostałą między innymi na wspólną reklamę kandydującej do Rady Warszawy Ewy-Malinowskiej-Grupińskiej oraz Ludwika Rakowskiego, który kandydował do sejmiku województwa mazowieckiego. Politycy zapłacili 1866,67 zł plus VAT.