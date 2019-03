SZOK! Broniarz GROZI uczniom!!! 'Edukacji grozi kompletny kataklizm...'

Mateusz Jegliński 16.3.19 19:24

Pietrek Nowaków dzisiaj aktywny, pewnie spłaca odsetki dla lgbt. Jakie podwyżki dla nauczycieli? Za taką robotę, że studenci UW, o zgrozo imienia dziadka, nie znają tabliczki mnożenia, nie wiedzą, co to liczba pi. Im za takie kształcenie podwyżki? Tak tych żaków wykształcili i to ma być przyszła elita Polski? Co mają znać tylko tolerancję w ramach lgbt? Po co to komu? Niech najpierw nauczą dzieci szacunku do starszych a nie do odmieńca z przysłowiowym piórkiem w d....e. Niech ich uczniowie potrafią ustąpić miejsca w autobusie starszemu, czy dziewczynie. Patriotyzm niech będzie dla nich tym czym był dla harcerzy w II RP, czyli pracą z całych sił i umiejętności dla ojczyzny i rodaków. Czy tego uczą nauczyciele dzieci? Zamiast podwyżek kopa w żyć, jak mawiają hanysy. Każda płaca musi zależeć od wyników pracy a nie według lewackiego, czy się stoi, czy się leży, albo wszyscy mamy jednakowe żołądki. Najpierw "nauczyciele" pokażcie co potraficie a później zobaczymy co się wam należy.