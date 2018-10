Szok! Aborcjonista pobił proliferkę za słowa prawdy o zabijaniu nienarodzonych. Jest nagranie

Do sieci trafiło szokujące nagranie, na którym zwolennik zabijania dzieci nienarodzonych kopnął kobietę, która usiłowała przekonać go, czym naprawdę jest aborcja. Najwidoczniej z braku argumentów postanowił użyć siły.

Jak informuje portal LifeSiteNews – mężczyzna w trakcie Łańcuchu Życia w Kanadzie najpierw niszczył tablice z hasłami pro-life, po czym zaczął markerami pisać po ubraniach manifestujących, w tym dziesięcioletniej dziewczynki.

W końcu nagrywać zaczęła go kobieta biorąca udział w Łańcuchu, mówiąc mu, że ten zniszczył cudzą własność, co jest niezgodne z prawem. Młody mężczyzna nie odniósł się do tego faktu, natomiast zapytał, czy należy zmuszać do urodzenia dziecka 16-letnią zgwałconą dziewczynę. Wtedy proliferka stwierdziła, że również i takie dziecko ma prawo do życia. Mężczyzna w odpowiedzi kopnął kobietę, po czym ta upadłą na ziemię i krzyczała, by ktoś wezwał policję. Napastnik jednak zdołał uciec.

