,,Szlag trafia''. Ostre spięcie polityków Platformy!

Grzegorz Schetyna liczy na jedność całej opozycji przeciwko PiS (na co nie ma widoków – piszemy o tym TUTAJ), a tymczasem nawet w samej Platformie dochodzi do ostrych spięć.

Na twitterze doszło do kłótni między politykami Platformy Obywatelskiej – Bartoszem Arłukowiczem oraz Adamem Szejnfeldem. Wszystko zaczęło się od wpisu, w którym użytkownik twittera zapytał o kampanię PO w południowej Wielkopolsce. Arłukowicz odpisał wówczas:

„Hym, nie wiem do kogo to, bowiem my w Wielkopolsce, a już na pewno w Wielkopolsce Północno-Zachodniej - w Okręgu Pilskim - zawsze byliśmy i jesteśmy "ogarnięci". Zawsze wygrywaliśmy i wygrywamy, nawet jeśli PO przegrywa”.