Szkoła zrobiła z polskiego ucznia nacjonalistę. Poszło o... Banderę

Zerr0 15.7.19 19:46

Nie "szkoła" tylko jakiś antypolak. Rewizjonista 2 wojny światowej zaprzeczający zbrodniom popełnionym przeciwko narodowi Polskiemu.

Wytoczyć mu proces o znieważenie pamięci ofiar 2 wojny światowej poprzez negowanie sprawstwa ludobójstwa. To takie samo [...] jak negacjonista holokaustu.



Poza tym, co to znaczy "stawiając polskiemu uczniowi zarzut nacjonalizmu"?

Od kiedy to za nacjonalizm mozna stawiac zarzuty?

Co to za pozaprawna samowolka?



Dokąd napastnicy nie będą KARANI za swój antypolonizm, dotąd będą się panoszyć.

WYTOCZCIE MU PROCES, bo jest za co.

Zadbajcie o proces KARNY bo jest za co.