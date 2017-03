'Szkodzicie Polsce!' Zobacz, jak premier Szydło punktujePO! FILM

reklama

Fot. P. Tracz / KPRM, domena publiczna reklama

„Wasz wniosek o odwołanie ministra Szyszko jest to fake news, który powielacie tylko po to, żeby budzić wśród społeczeństwa bez przerwy chaos i zamieszanie. To wasz sposób napełnienie mandatu poselskiego. To taka właśnie polityczna, fałszywa wiewiórka Platformy”- mówiła premier Szydło dziś w Sejmie.

Premier Beata Szydło przemawiała dziś w Sejmie w obronie ministra Szyszko. Mówiła między innymi:

„Mam nieodparte wrażenie, że wniosek o którym dzisiaj rozmawiamy, powstał od momentu, gdy posłowie PO w internecie odkryli zdjęcie wiewiórki, której rzekomo minister Szyszko wyciął drzewo, które było jej domem. Szybko okazało się, że to zmyślona informacja, fake news, który ma wprowadzić w błąd i narobić dużo szumu, by na tym zyskać. Tak samo jest z tym wnioskiem. Na tej nieprawdziwej historii politycy Platformy wymyślili, że będą budować swój kapitał polityczny. PO podnosi histerię na temat masowej wycinki drzew”

dodała także:

„Sianie zamętu i chaosu jest waszym sposobem na uprawianie polityki. Szkodzicie Polsce!”

Całość wypowiedzi warto zobaczyć:





dam/wpolityce.pl,Fronda.pl

23.03.2017, 16:20