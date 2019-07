'Szkodliwa kreatura' -Timmermans, zablokowany!

jozef 1.7.19 11:51

Rafał A. Ziemkiewicz

@R_A_Ziemkiewicz





Brawo @PremierRP Ta arcyszkodliwa dla Europy kreatura nie powinna być nawet szefem szatni. Niech skonczy jak inny równie zajadły prześladowca Polski, Martin Schulz .

1. Jeśli kogoś nienawidzisz to znaczy, że już jesteś przez niego pokonany. To powiedział Konfucjusz, jeżeli pisowskie trolle wiedzą kto to był.