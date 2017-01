Szkocja: W kościele czytano Koran!

reklama

W episkopalnej katedrze św. Marii w Glasgow podczas nabożeństwa w Święto Trzech Króli doszło do skandalicznej sytuacji. W ramach ekumenizmu w nabożeństwie brali udział muzułmanie uznający Jezusa za proroka, a jedna z wyznawczyń Allaha odczytała po arabsku rozdział, według którego nasz Zbawiciel nie jest Synem Bożym i nie powinien być czczony.

Sura 19, odczytana w katedrze w Glasgow przez muzułmańską studentkę Madinah Javed, zawiera m.in. słowa: "Nie przytoi majestatowi Allaha, by wziął sobie syna". W innym fragmencie dzieciątko Jezus miało według wyznawców Islamu powiedzieć: "Allah jest moim Panem i Twoim Panem. Więc czcij go. To jest właściwa droga".

Czemu rzecz miała miejsce w kościele? Proboszcz katedry Kelbin Holdsworth tłumaczył, że już w przeszłości takie czytania miały miejsce i jak twierdził "prowadziły do pogłębienia lokalnej przyjaźni i większej świadomości tego, co mamy wspólnego, a także do dialogu w sprawach, w których się różnimy".

Holdsworth odmówił jednak komentarza w sprawie czy wiedział, co fragment sury 19 mówi o Jezusie. Poniżej nagranie całej sytuacji:

krp/ChnNews.pl, Fronda.pl

13.01.2017, 16:39