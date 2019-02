Szewczak: Tusk-ojciec chrzestny wszystkich afer

Maria Błaszczyk 13.2.19 22:07

Wielka Brytania właśnie przestaje istnieć. Trzeba być ślepym i głuchym, by nie widzieć, że brexit oznacza jej koniec. Konia z rzędem temu, kto wie, jak to powstrzymać (poza, oczywiście, odkręceniem tego szaleństwa, choć nawet to nie daje gwarancji że te ruchy odśrodkowe nie zwyciężą).

Przypominam natomiast ankietę na brytyjskim twitterze, gdzie zdecydowana większość zaznaczyła pana Tuska jako wymarzonego premiera, przed panią May i panem Corbynem.