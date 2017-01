Szewach Weiss z Orderem Orła Białego

reklama

Fot. Youtube reklama

Były izraelski ambasador w Polsce profesor Szewach Weiss został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego. To najwyższe polskie wyróżnienie państwowe. Zostało wręczone w Jerozolimie w czasie trwającej wizyty polskiego prezydenta w Izraelu.

Andrzej Duda mówił w czasie krótkiej ceremonii, że odznaczenie zostało przyznane zarówno za zasługi dla Polski, jak i dla relacji polsko-izraelskich. Prezydent podkreślał, że Szewach Weiss nie tylko działał na rzecz Polski, ale na jej terenie się urodził. “Jest pan profesor synem narodu żydowskiego i polskiej ziemi, bo jest pan profesor z pewnością wielkim patriotą Izraela, wielkim patriotą państwa izraelskiego, ale równocześnie nigdy nie zapomniał pan o tej ziemi, która w sensie przenośnym była pana matką” - mówił Andrzej Duda.

Szewach Weiss mówił w trakcie uroczystości, że jest ona wzruszająca i symboliczna.

Przypominał wspólne dzieje Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej. Mówił też, że Polacy powinni być dumni, że tak wielu z nich ratowało Żydów w czasie Holokaustu. “Dlatego tych sprawiedliwych wśród narodów świata nikt nie zapomni. To jest szczyt moralności światowej, także w waszych rękach. Bądźcie z tego dumni. To nas łączy. To łączy cały świat moralnie” - dodał.

Profesor Szewach Weiss urodził się w Borysławiu pozostającym wtedy w granicach Polski, a dziś leżącym w granicach Ukrainy. Był ambasadorem Izraela w Polsce w latach 2001-2003. Był też przewodniczącym izraelskiego parlamentu. Nazywany jest jednym z największych przyjaciół Polski w Izraelu.

emde/IAR

18.01.2017, 8:17