Szewach Weiss dementuje: Nie oskarżyłem polskiego rządu

Były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss dementuje doniesienia ,,The Jerusalem Post'', według którego miał oskarżać Polski rząd na uchodźstwie o uczestnictwo w procederze mordowania Żydów.

W rozmowie z radiem RMF FM Weiss zapewnił, że niczego takiego nie powiedział. ,,Polski rząd zagraniczny i polski rząd jeszcze w Polsce na początku wojny nie współpracował z hitlerowcami, natomiast prawie cała Europa wtedy współpracowała. I to wszystko'' - stwierdził Weiss.

Jak dodał, mówił o Armi Krajowej, nie o rządzie. ,,Powiedziałem, że Armia Krajowa, niestety, tam Żydzi walczyli też, i ratowała Żydów i ukarała szmalcowników, ale byli tacy w Armii Krajowej, że też współpracowali z Niemcami co do Żydów. Ale przeważnie nie Armia Krajowa, tylko Żandarmeria Polska. To powiedziałem'' - dodał były ambasador.

Według ,,The Jerusalem Post'' tymczasem Weiss krytykował ostro deklarację polsko-izraelską podpisaną niedawno przez premierów Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanjahu. W ocenie Weissa - twierdzi ,,TJP'' - deklaracja ta miałaby zawierać szereg zdań ,,niejasnych albo błędnych''. I tu właśnie paść rzekomo miały feralne słowa, jakoby ,,zdarzały się sytuacje, w których rząd RP na uchodźstwie uczestniczył w mordowaniu Żydów''.

mod/rmf24.pl