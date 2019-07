Szejnfeld bije na alarm: 'Polska odcięta od niezależnych mediów: TOK FM i TVN'

Bizon 20.7.19 14:30

Całkowicie popieram tezę, że w Polsce nie ma niezależnych mediów. Przykład? Przed wyborami do PE, TVN przedstawiła reportaż w Faktach na temat zarejestrowanych komitetów, wymieniła i pokazała listę wszystkich łącznie z najmniejszymi i najbardziej egzotycznymi, o których nikt nie słyszał, ale z premedytacją nie wymieniła i nie uwzględniła na pokazywanej liście komitetu Konfederacji. Z tego co wiem sprawa skończyła się w sądzie i Konfederacja wygrała z TVN za ten haniebny czyn. Ale żeby była jasność, TVP postępowała identycznie. Podczas kampanii do EP zapraszała do studia plankton z partii Razem, która w sondażach miała 1 procent poparcia, ale celowo i z premedytacją nigdy nie zapraszała Konfederacji. Kiedy TVN i TVP zakończyły solidarne przemilczanie ruchu Konfederacja, to wówczas zaczęły solidarnie opluwać ten ruch mnóstwem oszczerstw, kalumnii, pomówień, manipulacji i nienawistnej propagandy.