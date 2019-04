Szefowa MEN: Już kilka tysięcy osób zgłosiło się do pomocy przy egzaminach

- W tym momencie kilka tysięcy osób zgłosiło się już do pomocy przy przeprowadzaniu egzaminów gimnazjalnych - powiedziała w "Sygnałach dnia" minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Dodała, że "dyrektorzy nawet w szkołach, w których odbywa się strajk, jednak organizują się w taki sposób, żeby egzaminy się odbyły".

W niedzielę wieczorem porozumienie z rządem zawarła tylko oświatowa "Solidarność". ZNP i FZZ odrzuciły propozycje. Wicepremier Beata Szydło zapowiedziała, że rząd jest gotów do dalszych rozmów, jeżeli pozostałe centrale związkowe o to się zwrócą.

- Podpisaliśmy porozumienie z "Solidarnością" i od rana do wieczora z ekspertami piszemy przepisy. Do końca czerwca powinny być podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę - powiedziała w radiowej Jedynce Anna Zalewska. Szefowa MEN zaprosiła pozostałe związki do jego podpisania, bo - jak podkreśliła - "porozumienie jest po prostu dobre".

Minister odniosła się też do tematu egzaminów, które od jutra, jako pierwsi, rozpoczną gimnazjaliści. Podkreśliła, że wierzy, iż zostaną przeprowadzone bez problemów. - My jesteśmy gotowi, samorządowcy też - szanując strajkujących - dzwonią do nas, informują, że egzaminy się jednak odbędą. Nauczycieli bardzo proszę, aby ten dzień spędzili właśnie ze swoimi uczniami, a rodziców, żeby się nie denerwowali, proszę, żeby dziś udali się do swoich dyrektorów i zapytali, w jaki sposób mogą ich wesprzeć.

Przypomniała, że "szanując wolę strajkujących do tego, by strajkować", rząd zmienił rozporządzenia w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych (egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego i matur). Dają one możliwość powołania do zespołu nadzorującego przebieg egzaminów nauczyciela z innej szkoły, a także osoby mającej kwalifikacje pedagogiczne. Anna Zalewska poinformowała też, że dziś do godz. 24 nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym mogą na wszelki wypadek zgłaszać się do kuratorium, aby pomóc w przygotowaniach do egzaminów. Podkreśliła, że takich zgłoszeń jest już kilka tysięcy.

