Szefowa FB w Polsce razem z Petru oraz na wiecach KOD. Już wiadomo, dlaczego Facebook nie reaguje m.in. na obrażanie chrześcijan!

Cezary Gmyz napisał na swoim profilu w serwisie facebook:

Jeśli was dziwi postawa administracji FB w sprawie szkalowania Jana Pawła II i w ogóle zwalczania nielawaków przez FB to tutaj klika screenów z FB szefowej tej firmy w Polsce. Szefową FB w Polsce jest Sylwia de Wydenthal. Uczestniczka marszów KOD. Ciekawe czy ten post będzie miał się szansę utrzymać i czy dostanę bloka a jeśli to jak długo to potrwa do czasu naruszenia standardów społeczności FB. Możecie robić screeny. Czas start