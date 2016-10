Szefostwo polskiego fb tonie! Atakują braci zakonnych

reklama

Od opublikowania przez Cezarego Gmyza zdjęć szefowej fb na marszach KODu stało się jasne, że polską prawicę czeka na tym portalu społecznościowym kryzys.

Najpierw zaatakowani zostali koledzy ze środowiska Cezarego Gmyza, nie tylko na fb ale i na tweeterze! Można powiedzieć, że działacze prawicy masowo byli blokowani. Kolejno dostało się narodowcom. Później tym, którzy w ogóle wykazywali jakikolwiek powiązania z narodowcami – mieli choćby jednego w znajomych - a w chwili obecnej blokuje się konta braci zakonnych!

Dlaczego? Otóż facebookowi nie podobają się imiona pierwszych chrześcijan, które przybierają bracia zakonni za ich cześć. Co bracia zakonni zrobili facebookowi, że ten ośmiela się w ogóle narażać ich na psychiczny dyskomfort? Czy to nie skandal i czy my, chrześcijanie powinniśmy z założonymi rękami patrzeć na to jak mnisi (którzy z wiadomych przyczyn nie zabiorą głosu) są na naszych oczach dyskryminowani?

Czy nie nadszedł czas aby stworzyć polski, lepszy odpowiednik facebooka? Tu Ministerstwo Rozwoju mogłoby zaoferować konkretną pomoc!

TZW/Fronda.pl

31.10.2016, 20:15