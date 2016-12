Szefernaker: Opozycja paraliżuje prace Sejmu

reklama

Sekretarz stanu w KPRM, Paweł Szefernaker był dziś gościem Bogdana Rymanowskiego w programie "Jeden na jeden". Polityk skomentował ostatnie wydarzenia w Sejmie i zapowiedział specjalne oświadczenie premier Beaty Szydło.

"Dziś odbędzie się wspólne wystąpienie pani premier, pana prezesa, marszałków i szefa klubu parlamentarnego. W obliczu ostatnich wydarzeń takie wystąpienie jest też oczekiwane przez media"- poinformował Szefernaker.

"Najważniejsze jest to, że mamy blokadę Sejmu kilka dni przed świętami, mamy do czynienia z sytuacją nieregulaminową. (…) Opozycja postanowiła wprowadzić taką zasadę, że blokuje Sejm"- powiedział minister Kancelarii Premiera.

W ocenie Pawła Szefernakera opozycja od kilku dni w sposób agresywny wręcz terroryzuje prace Sejmu.

"Trudno rozmawiać, gdy osoby popierające opozycję kładą się przed samochodem Jarosława Kaczyńskiego jadącego na grób brata. (..) Pewne świętości są przez opozycję niepoważnie traktowane, są naruszane"- powiedział sekretarz stanu w KPRM.

Szefernaker, odnosząc się do piątkowych wydarzeń w Sejmie przypomniał, że to nie pierwsza sytuacja, gdy głosowanie przenoszono do Sali Kolumnowej. Odnosząc się do wydarzeń pod Sejmem, minister zaznaczył, że również nie była to pierwsza sytuacja, gdy policja musiała odgradzać polityków od protestujących. Paweł Szefernaker wskazał również na agresywne zachowanie działaczy KOD:

"Jadąc z panią premier samochodem widziałem ludzi, którzy chcieli, by polała się krew. Dlatego też rozstawiono wokół Sejmu barierki"- tłumaczył.

W ocenie Szefernakera, liderzy opozycji "przeliczyli się" z wczorajszą manifestacją, gdyż przyszło na nią kilkadziesiąt osób, zaś w mediach nie mówi się o niej za dużo. Jak podkreśla sekretarz stanu w KPRM, Polacy przygotowują się teraz do świąt, jedynie po stronie opozycji widoczna jest agresja.

Odnosząc się do kwestii obecności mediów w Sejmie, minister podkreślił:

"My jesteśmy władzą, która potrafi uderzyć się w pierś i powiedzieć, że być może zmiany nie zostały zakomunikowane w sposób właściwy"

JJ/TVN24, wPolityce, Fronda.pl

21.12.2016, 9:50