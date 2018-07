Szef włoskiego MSW jasno w sprawie uchodźców!!!

– Osoby mające status uchodźcy, które wyjeżdżają na wakacje do swoich krajów, nie będą mogły wrócić do Włoch – oświadczył minister spraw wewnętrznych tego kraju Matteo Salvini. We Włoszech przebywa pół miliona nielegalnych imigrantów.

Salvini powiedział, że chodzi o tysiące osób, które otrzymały azyl we Włoszech.

– Jeśli ktoś otrzymuje status uchodźcy, bo ucieka przed głodem, wojną i zarazą, a potem na kilka miesięcy wyjeżdża do domu na wakacje, to jest to zdumiewające – zauważył szef resortu spraw wewnętrznych

Zapowiedział, że wkrótce rząd wyda dekret, na mocy którego takie osoby nie będą wpuszczane do Włoch. Ujawnił, że na unijnym szczycie ministrów spraw zagranicznych w Insbrucku zaproponował, by Unia Europejska uzależniła wszelkie nowe umowy z państwami, z których do Europy przybywają migranci, od gotowości tych krajów do przyjmowania swoich obywateli uznanych za migrantów ekonomicznych.

Salvini stwierdził, że propozycja spotkała się z aprobatą.

Polityk wyjaśnił, że w jego kraju przebywa pół miliona nielegalnych imigrantów, których nie chcą przyjąć ich macierzyste kraje.

yenn/IAR