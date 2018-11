Szef Światowego Kongresu Żydów atakuje... Niemców

Szef Światowego Kongresu Żydów krytykował też Niemców za to, że pozwalają na organizowanie w swoim kraju neonazistowskich marszów. Przyrównał to wręcz do nocy kryształtowej z 1938 roku. ,,Gdy my jako Żydzi widzimy te marsze i słyszymy antysemickie slogany jak „Heil Hitler”, przypomina nam się to, co się stało podczas „nocy kryształowej” w 1938 roku. To wszystko jest ze sobąpowiązane. Jeśli Niemcy na to zezwalają, to jest sygnał dla reszty świata, że uchylają się od odpowiedzialności'' - powiedział.