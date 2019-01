Szef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa: Ukraina może wkrótce przestać być państwem

Ryś Koala 18.1.19 18:39

E tam... Co od lat robią Kacapy? - Pokazują wspaniałe wizualizacje cudownej broni (ale nawet chyba wydruków na hapaku nie udaje im się wykonać), albo straszą tym czy owym. Kim są obecnie Kacapy? Przeżarte rdzą i wódką społeczeństwo, tonące w krwi zabijanych w aborcji dzieci. Jeszcze za naszego życia nastąpi kolaps tego golema, który słania się na nogach i może tylko paplać co on nie zrobi, a za chwilę padnie martwy. My już powinniśmy myśleć o Chińczykach, z którym nawet możemy kiedyś graniczyć.