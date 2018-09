Szef Pentagonu bardzo pozytywnie o ,,Forcie Trump''

Minister obrony narodowej Stanów Zjednoczonych, szef Pentagonu gen. James Mattis, wypowiedział się oficjalnie na temat budowy bazy amerykańskiej w Polsce. I to bardzo pozytywnie.

Jak podaje portal ,,Washington Examiner'', gen. Mattis powiedział, iż Ameryka jest na wczesnym stadium badania terenu, który Polska oferuje pod stałą bazę USA.

Armia bada obecnie, jakiego rodzaju operacje - takie jak loty testowe i testowy ostrzał - mogą być prowadzone na oferowanym przez Polskę terenie, powiedział Mattis dziennikarzom w Pentagonie.

,,To, co robimy teraz razem z Polską, to sprawdzanie, o jakim mówią terenie'' - powiedział Mattis. ,,Pierwsza rzecz jaką musimy zrobić, to zobaczyć, co oferują, dzięki temu będziemy wiedzieć, co da się zrobić i przeprowadzić. Jesteśmy więc w fazie sprawdzania tego przedsięwzięcia'' - powiedział.

,,Ciągle jesteśmy na wczesnym stadium, pracujemy razem. Naprawdę bardzo doceniamy polską ofertę'' - zaznaczył.

Jak dodał Mattis, jak dotąd nie zapadła jeszcze żadna decyzja.

mod/washington examiner, dod.defense.gov