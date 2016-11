Szef OECD: Polska gospodarka to wzór rozwoju, brawa!!!

reklama

Ostatnie 20 lat to historia sukcesu Polski, która rozwijała się szybciej niż jakakolwiek inna europejska gospodarka - powiedział w piątek w Warszawie sekretarz generalny OECD Angel Gurria. Według niego wyzwaniem jest budowa gospodarki opartej na wiedzy.



Gurria przyjechał do Polski na konferencję "20 lat partnerstwa i współpracy między Polską a OECD" w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.



"Polska dokonała imponującego postępu w podnoszeniu poziomu życia w latach 1990 - 2015. (...) Obecnie PKB per capita stanowi dwie trzecie średniej OECD, co jest bardzo imponującym osiągnieciem. Średnia oczekiwana długość życia zwiększyła się z 71 lat w 1990 r. do 77 lat w 2014 r." - powiedział. Dodał, że podwoiła się też liczba absolwentów z wyższym wykształceniem na rynku pracy.



Wśród wyzwań wymienił wzrost produktywności, która stanowiła w 2015 r. tylko 60 proc. średniej OECD. "Polska nadrabia zaległości, ale przed nią jeszcze te 40 proc. różnicy" - powiedział.

Dodał, że poprawy wymaga także poziom szkolnictwa zawodowego. "Macie relatywnie niską stopę bezrobocia, ale fachowcy narzekają, że nie mogą znaleźć pracy zgodnej z ich kwalifikacjami, a przedsiębiorcy narzekają, że nie mogą znaleźć kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami" - powiedział. Zaznaczył, że nadmiar "umów śmieciowych" w Polsce nie tworzy dobrych relacji między pracownikami i pracodawcami.



Gurria odniósł się też do planów rządzących odnośnie obniżenia wieku emerytalnego. "Wiemy, że jest to bardzo wrażliwy temat tutaj, w Polsce. Na świecie ten wiek przesuwa się w kierunku 67 lat; także wyrównuje się kwestie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn; kobiety żyją dłużej. Rekomendujemy przyjrzenie się tej sprawie, ponieważ to wpłynie na wyższą produktywność, do której dążymy" - powiedział. Dodał, że starsi ludzie powinni być włączeni do rynku pracy, a nie opuszczać go przedwcześnie.



Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

www.Kurier.PAP.pl

26.11.2016, 9:30