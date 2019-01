Szef ochrony gdańskiego WOŚP trafi za kratki

Sąd w Gdańsku przychylił się do wniosku prokuratury o aresztowanie Dariusza S., szefa ochrony 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, podczas którego prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz został zaatakowany przez nożownika, który wtargnął na scenę.

Zanim ochrona obezwładniła 27-latka, ten zdążył nie tylko zadać politykowi kilka ciosów nożem, ale i wygłosić do mikrofonu swój "manifest".

Z kolei Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy poinformowała, że S.- wraz z czterema innymi osobami- zaatakował w lipcu 2016 r. mężczyznę. Poszkodowanego uderzano pięściami w twarz i tułów oraz kopano. Całej piątce przedstawiono zarzut udziału w pobiciu zagrożony karą więzienia do 3 lat. Dariuszowi S. ponadto przedstawiono zarzut kierowania pod adresem pokrzywdzonego gróźb karalnych, za co grozi maksymalnie kara 2 lat pozbawienia wolności. Choć proces ruszył, to nie odczytano aktu oskarżenia, bo Dariusz S. nie stawiał się w sądzie, przedkładając zaświadczenia lekarskie.