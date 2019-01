Szef ochrony gdańskiego finału WOŚP trafi do aresztu? Jest wniosek prokuratury

„Prokurator skierował do Sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Dariusza S., szefa ochrony zabezpieczającej 13 stycznia 2019 roku imprezę Gdańsk dla Orkiestry. W sprawie zabójstwa Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, Dariusz S. złożył nieprawdziwe zeznania oraz podżegał inną osobę do złożenia fałszywych zeznań w wątku dotyczącym identyfikatora z napisem Media” - poinformowała na swojej stronie internetowej Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

„Przesłuchany w charakterze świadka 15 stycznia 2019 roku zeznał nieprawdę, że nigdy nie widział tego identyfikatora i nie przekazywał go funkcjonariuszom Policji. Przesłuchany 17 stycznia 2019 roku ponownie zeznał nieprawdę, że nie pamięta okoliczności przekazania przez siebie identyfikatora. Wiedzę o tym, że to on przekazał identyfikator uzyskał dzień przed przesłuchaniem od innego pracownika ochrony. Przy czym przed tym przesłuchaniem , 16 i 17 stycznia 2019 roku kontaktował się z tym pracownikiem i nakłaniał go do złożenia zeznań mających potwierdzić jego wersję przedstawioną w trakcie swojego drugiego przesłuchania”