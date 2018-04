Szef NATO upomina Ukraińców i Węgrów

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że Ukraina i Węgry powinny jak najszybciej rozwiązać spory dotyczące mniejszości narodowych.

– Nie możemy zorganizować spotkania Komisji NATO-Ukraina na szczeblu ministerialnym, bo Węgry je blokują nie zgadzając się na prawa dotyczące języka ukraińskiego. Ukraina i Węgry same powinny rozwiązać spory – powiedział na konferencji w Brukseli. Dodał, że ma nadzieję, że stanie się to tak szybko jak to będzie możliwe.

Jednocześnie podkreślił, że Ukraina jest ważnym partnerem NATO, a z kolei NATO zapewnia silne wsparcie polityczne i praktyczne Ukrainie.

Sekretarz generalny NATO powiedział także, że podczas jutrzejszego spotkania ministrów obrony w Brukseli uczestnicy odniosą się do wniosku Ukrainy dotyczącego ukraińskich aspiracji członkostwa w Sojuszu.

dam/kresy24.pl