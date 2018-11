Szef NATO: Rosja przekroczyła granicę

Szef NATO zarzuca też Kremlowi, że jego działania szkodzą umowie. W liście zatytułowanym „Granica przekroczona przez Rosję” przypomina on porozumienie z 1987 roku, które podpisali Michaił Gorbaczow oraz Ronald Reagan. Wtedy to zapowiedziano całkowitą likwidację nuklearnych pocisków rakietowych średniego oraz pośredniego zasięgu, a świat „[…] odetchnął z ulgą”. Dalej dodał:

„W ostatnich latach jednak Rosja rozwinęła, wyprodukowała, wypróbowała i rozmieściła nowy pocisk pośredniego zasięgu pod nazwą SSC-8", łatwy do ukrycia, zdolny do przenoszenia głowic nuklearnych i zdolny "sięgnąć" europejskich stolic”.

Odnosił się tu do wezwań NATO, aby Moskwa przystąpiła do dialogu z USA na temat nowych systemów rakietowych co do których po latach przyznała, że istnieją.