Szef NATO chwali Polskę. 'Wysoko ceniony kraj Sojuszu'

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg pogratulował Polsce z okazji 20. rocznicy wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką podziękował też za zaangażowanie w rozwój NATO, między innymi udział w misjach Sojuszu.



- Polska jest wysoko cenionym krajem członkowskim NATO. To sojusznik, który wnosi wkład w różnoraki sposób w naszą wspólną obronę. Chwalę oczywiście Polskę za to, że jest jednym z tych krajów, który przeznacza wymagane 2 procent PKB na obronę - powiedział Jens Stoltenberg.