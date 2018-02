Szef MSZ zdradza, o co tak NAPRAWDĘ oskarża Izrael Polskę

Jaka jest natura izraelskich ataków na Polskę? Czy Żydzi tak naprawdę troszczą się tylko o wolność mówienia o zbrodniach dokonywanyh przez pojedyncze osoby z polskim obywatelstwem? Bynajmniej. Premier Izraela Benjamin Netanjahu oskarża Polskę i polski naród o SYSTEMOWY współudział w Holocauście, wyjaśnił szef MSZ Jacek Czaputowicz.

,,Tak, prawda, mówił mi o tym pan premier i to sformułowanie tam występuje'' - powiedział Czaputowicz pytany w ,,Polskim Radiu'' o oskarżenia Izraela o ,,systemowość'' współudziału w Holocauście przez Polskę.

,,Tu jest też kwestia pewnej interpretacji. Systemowe – to jest nie do przyjęcia, to jest zbyt niejednoznaczne określenia'' - stwierdził minister.

,,To może określać liczny, masowy udział, co jeszcze można by, moim zdaniem, przyjąć. Jeżeli jednak miałoby to znaczać, że [Holocaust] był zorganizowany przez państwo polskie przy współudziale z Niemcami, to wówczas z tym słowem nie należy się godzić'' - dodał Czaputowicz.

,,Premier Morawiecki mówił, że to był akcydentalny udział, pojedynczy, aczkolwiek być może liczny, to jest kwestia skali. To też sygnalizuje różne rozumienie tego, co się wydarzyło w Polsce w czasie II Wojny Światowej'' - podkreślił.

mod/300polityka.pl