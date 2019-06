Szef MSZ: Wyjaśniłem Rosji, dlaczego nie zapraszamy Putina

Kunafał Stary 24.6.19 11:34

Już raz Putin był zaproszony na 70 tą rocznicę na Westerplatte I co z tego potem wynikło? układ Putin- Tusk co skutkowało tragedią 96 delegacji polskiej pod Smoleńskiej.Wystarczy raz się sparzyć.Dopóki rządzi Putin to Rosji nie wolno zapraszać do Polski w żadnym przypadku.Vide teraz prawdziwa sytuacja w Gruzji.