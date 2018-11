Szef MSZ Wielkiej Brytanii: Rosja głównym zagrożeniem dla Europy

Po zakończeniu zimnej wojny 30 lat temu Rosja ponownie stała się głównym zagrożeniem dla Europy i zapłaci bardzo wysoką cenę za swoją agresję – powiedział minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt podczas przemawiania w think tanku Policy Exchange.

„Byliśmy bardzo zadowoleni z możliwości zupełnie odmiennych relacji z Rosją w porównaniu do czasów sowieckich. Ale w 2008 r. doszło do inwazji w Gruzji, w 2014 r. – inwazji na Krym, były cyberataki, atak z użyciem broni chemicznej w Salisbury, i to bardzo nas niepokoi” - powidział Jeremy Hunt.