Szef MSZ: Tusk w ogóle nie powinien być brany pod uwagę

Donald Tusk nie powinien być brany pod uwagę jako kandydat na przewodniczącego Rady Europejskiej, bo nie został zgłoszony przez żadne z państw UE - powiedział w poniedziałek w Brukseli szef MSZ Witold Waszczykowski.

Po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw UE Waszczykowski oświadczył, że poinformował pozostałych szefów dyplomacji, iż oficjalnym kandydatem polskiego rządu na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej jest Jacek Saryusz-Wolski.

"Podkreśliłem, że jest to jedyny polski oficjalny przedstawiciel (kandydujący) na to stanowisko. Ministrowie przyjęli to do wiadomości" - powiedział Waszczykowski dziennikarzom.

Decyzję ws. szefa RE mają podjąć przywódcy państw unijnych, którzy spotykają się w czwartek i piątek w Brukseli. Zdaniem ministra może to nastąpić w czwartek, ale też w późniejszym terminie.

Według szefa polskiej dyplomacji w poniedziałek rano minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto miał ocenić, że to "stanowisko państwa członkowskiego przesądza, kto jest oficjalnym kandydatem i kogo należy poprzeć" przy wyborze szefa Rady Europejskiej. "Dla nich (Węgrów) wytyczną w głosowaniu jest stanowisko państwa narodowego" - dodał Waszczykowski.

"Inne kandydatury, które nie są popierane przez państwa członkowskie, nie powinny być brane pod uwagę" - powiedział. Jak sprecyzował, jeśli Donald Tusk, starający się o przedłużenie kadencji na stanowisku szefa RE, "nie jest nominowany przez żadne państwo członkowskie, nie powinien być brany pod uwagę".

W lutym w trakcie nieformalnego szczytu UE na Malcie Tusk zadeklarował, że gotów jest pozostać przewodniczącym Rady Europejskiej na drugą 2,5-roczną kadencję. Jego pierwsza kadencja wygaśnie z końcem maja i - zgodnie z traktatem UE - może zostać odnowiona. Tusk ma poparcie Europejskiej Partii Ludowej zrzeszającej centroprawicowe ugrupowania z państw Europy, w tym PO i PSL.

Jak ocenił Waszczykowski, Donald Tusk jedynie "wyraził ochotę" pozostania na stanowisku na drugą kadencję. "Natomiast musi go ktoś przedstawić, do tego musi go ktoś poprzeć" - dodał minister.

7.03.2017, 11:20