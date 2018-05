Szef MSZ spotkał się z Timmermansem. „Rozmowy są pozytywne, ale...''

Z wiceszefem Komisji Europejskiej spotkał się dziś minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Rozmowy dotyczyły artykułu 7 traktatu UE oraz kwestii praworządności w Polsce.

Po spotkaniu Timmermans podziękował ministrowi za to, że przybył do Brukseli w dniu święta narodowego. Jak ocenił:

„Rozmowy są pozytywne, ale potrzebujemy jeszcze czasu, obserwujemy uważnie co stanie się z ustawami w Sejmie i wtedy podejmiemy decyzję co do dalszych kroków”.