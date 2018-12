Szef MSZ: Rosja wchodzi tam, gdzie Zachód pokazuje słabość. Jest głównym problemem NATO

We wtorek sojusznicy oficjalnie zarzucili Rosji łamanie postanowień traktatu INF o likwidacji rakiet średniego zasięgu. Ministrowie spraw zagranicznych państw NATO napisali, że Rosja potajemnie prowadziła prace nad systemem rakietowym, wyprodukowała go i rozmieściła stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Skrytykowali także Moskwę za działania w pobliżu Morza Azowskiego, za ostrzelanie,oraz przetrzymywanie ukraińskich okrętów i wezwali do zwrotu jednostek oraz uwolnienia załogi.