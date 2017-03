Szef MSZ: Polska popiera europejskie aspiracje Ukrainy

reklama

Polska popiera europejskie aspiracje Ukrainy i pokojowe rozwiązanie konfliktu – podkreślił minister Witold Waszczykowski podczas konferencji prasowej z odwiedzającym Warszawę szefem ukraińskiego MSZ Pawłem Klimkinem.

Szef polskiego MSZ przypomniał przesłanie niedawnej wspólnej wizyty w Kijowie z brytyjskim ministrem Borisem Johnsonem: „Ukraina nie pozostaje sama w świetle konfliktu, jaki wytoczyła przeciw niej Rosja”. – Wzywamy Rosję do zaprzestania agresji przeciw Ukrainie, do zwrotu zagarniętych ziem i do powrotu do współpracy z Ukrainą i Unią Europejską na podstawie prawa międzynarodowego – zaapelował.

– Bardzo cenimy przyjazne poparcie Polski w walce przeciw rosyjskiej agresji. Ta przyjaźń, to partnerstwo jest naprawdę unikalne – mówił z kolei szef ukraińskiego MSZ, dziękując za wsparcie ze strony Polski. Minister Klimkin odniósł się również do ostatnich incydentów wandalizmu wobec polskich cmentarzy i pomników na Ukrainie: – Nie jest to przypadkowe. Wiemy, że jest to wykorzystywane w sposób świadomy – podkreślił.

Szef polskiego MSZ zwrócił uwagę, że format normandzki i format miński doprowadziły do zatrzymania ofensywy rosyjskiej, ale nie doprowadziły do trwałego pokoju. – Myślę, że powoli dojrzewa myśl, że potrzebny jest nowy format, być może z udziałem Amerykanów, który stworzy nadzieję na rozstrzygnięcie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Decyzja o tym będzie należeć do strony ukraińskiej – powiedział. Minister Klimkin mówił, że na wschodzie Ukrainy „nie ma żadnego realnego wstrzymania ognia, a OBWE nie udaje się kontrolować sytuacji”. Według niego jest to świadoma strategia Rosji. – Nie pozwolimy na destabilizację Ukrainy i zabicie naszych wysiłków – podkreślił. Wyraził też nadzieję, że w najbliższych miesiącach zostanie wprowadzony ruch bezwizowy Ukrainy z UE i zostanie podpisana umowa stowarzyszeniowa.

Odnosząc się do kwestii Nordstreamu minister Waszczykowski stwierdził, że jest on „instrumentem politycznego oddziaływania Rosji na całą Europę”: – Od lat polskie władze zabiegają o dywersyfikację importu gazu z innych źródeł światowych. W ciągu pięciu lat jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której Polska byłaby niezależna od dostaw gazu rosyjskiego – powiedział. Wspomniał także o planowanej wraz Danią i Norwegią budowie gazociągu łączącego Polskę z obszarem Morza Północnego.

Minister Klimkin z kolei przypomniał, że od ponad roku Ukraina nie kupiła „ani jednego metra sześciennego rosyjskiego gazu”. – Cztery lata temu byłoby to niemożliwe. Osiągnęliśmy to przez solidarność i pomoc naszych przyjaciół. Unia Europejska powinna sobie zadać pytanie, czy chce być zależną od państwa, któremu nikt nie ufa, od państwa, które prowadzi wojnę hybrydową z Unią Europejską – podkreślił.

Rozmowy szefów MSZ Polski i Ukrainy skupiały się wokół sytuacji bezpieczeństwa w regionie, w tym na Wschodzie Ukrainy, dążeń Ukrainy do zbliżenia z Unią Europejską i spraw bilateralnych. Ministrowie otworzyli wspólnie także inauguracyjne posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa.

Podczas swojej wizyty w Warszawie minister Klimkin spotkał się ponadto m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i ministrem Krzysztofem Szczerskim, a także marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim.

