Szef MSZ: Polska oczekuje odejścia Macrona od retoryki wyborczej

Szef MSZ Witold Waszczykowski powiedział, że Polska oczekuje od prezydenta-elekta Francji Emmanuela Macrona "odejścia od retoryki wyborczej". Minister spraw zagranicznych ocenił, że Emmanuel Macron "niesłusznie" posługiwał się przykładami polskimi i robił to na użytek wewnętrzny.

Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej Emmanuel Macron, lider ruchu En Marche, mówił między innymi, że w Polsce nie ma "otwartej i wolnej demokracji" a także opowiedział się za nałożeniem sankcji na Warszawę za "naruszenie wszystkich zasad Unii i rozgrywanie kosztów społecznych".

"Uważamy, że to było zagranie co najmniej niezręczne i ta retoryka wraz z wyborem prezydenta Macrona się skończyła" - powiedział Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że przyszły prezydent odwiedzi Polskę i podejmie rozmowy z władzami, aby "wspólnie rozwiązywać problemy europejskie, stworzone przez Brexit i problematyczny sposób rozwoju Unii Europejskiej". Minister dodał, że polski rząd zakłada, iż w trakcie takiej wizyty Emmanuel Macron wyjaśni "swoje podejście do niektórych reform w Unii Europejskiej".

Szef polskiego MSZ dodał, że gdyby pomysły francuskiego polityka zostały wprowadzone, to polskie interesy gospodarcze w Unii Europejskiej bardzo by ucierpiały. Jak podkreślił Witold Waszczykowski, polskie interesy w Europie są mocno i jasno zdefiniowane. "Będziemy ich bronić i będziemy wyjaśniać każdym władzom w innych krajach UE, na czym te interesy polegają i jak je chcemy realizować" - dodał minister spraw zagranicznych.

Witold Waszczykowski był też pytany o to, kiedy poznamy nazwisko ambasadora RP we Francji. Szef MSZ powiedział, że nowy ambasador pojawi się w Paryżu w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni. "Mam nadzieję, że w ciągu być może czerwca, najdalej lipca pojawi się, a więc będzie to nowy ambasador, który spotka się wtedy z nową administracją zarówno prezydencką, jak i rządową, która przecież po wyborach czerwcowych we Francji pojawi się również w Paryżu" - powiedział minister. Jak wyjaśniał, kandydat uzyskał agrément strony francuskiej, ma też wszelkie zgody polskich władz, będzie też opiniowany przez sejmową komisję spraw zagranicznych.

Polska nie ma we Francji swojego ambasadora. Funkcję charge d'affaires sprawuje w Paryżu od września 2016 roku Dariusz Wiśniewski. Witold Waszczykowski nie powiedział, kto jest kandydatem na nowego ambasadora.

8.05.2017, 16:45