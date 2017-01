Szef MSZ o wypowiedzi Schulza: 'Strachy na lachy'

reklama

W rozmowie na antenie Polsat News minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski pytany był szczególnie o kwestię imigrantów. Podkreślał, że prezydent USA miał prawo do decyzji, któr…ą wczoraj podjął:

„Uprawnienia prezydenta USA są bardzo rozległe - ma do tego prawo. Skala tego zjawiska jest tak duża, że polityka imigracyjna jest polityką rządową. Żadne państwo nie ma obowiązku przyjmowania imigrantów - mają obowiązek przyjmowania uchodźców. Kwestia imigrantów jest zależna od rynku pracy i wymogów demograficznych. To przywilej każdego rządu”

Podkreślał też, że konieczne jest rozróżnienie imigrantów od uchodźców. Dodał, że Polska włącza się w rozwiązanie kryzysu imigracyjnego w Europie:

„Dokładamy się też do funduszów europejskich, które łożą na utrzymanie imigrantów na przykład w Turcji. Mamy wspólny program polsko-niemiecki dla uchodźców w Libanie, mamy swoje programy… Przewidujemy znaczące zwiększenie pomocy dla uchodźców: tam, w okolicach Syrii”

Odpowiedział też na słowa Martina Schulza, który znów straszy Polskę sankcjami ws. imigrantów:

„Uchodźców mamy obowiązek przyjąć i oni pojawią się na naszym terenie. Nie ma natomiast możliwości, z nikim się nie umawialiśmy, wchodząc do UE, że musimy przyjmować masowo imigrantów. To pusta retoryka, która nie ma podstaw prawnych w unijnym prawie. To są strachy na lachy - prawo europejskie nie przewiduje takich sankcji”

Fronda.pl

29.01.2017, 20:10