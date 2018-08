Szef MSZ Niemiec przyjedzie do Polski

Szef MSZ Niemiec Heiko Maas przyjedzie w sierpniu do Polski - informuje ,,Gazeta Wyborcza''. Polityk odwiedzi muzeum KL Auschwitz. Spotka się też z ministrem Jackiem Czaputowiczem w klastorze w Harmężach pod Oświęcimiem.

Pierwszy raz Maas odwiedził Polskę w marcu, wkrótce po objęciu teki szefa resortu spraw zagranicznych. Akcentował wtedy przyjaźń polsko-niemiecką, ale przyłączył się także do chóru krytyki w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości.

Według ,,Wyborczej'' Niemcy także tym razem chcą szukać porozumienia.

We wrześniu do Berlina pojedzie wiceszef MSZ Szymon Sękowski vel Sęk, by przygotować spotkanie prezydentów Andrzeja Dudy i Franka-Waltera Steinmeiera, zaplanowanego na koniec października.

