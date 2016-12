Szef MSZ: Merkel prowadzi politykę przewidywalną, dobrą dla Polski

reklama

Minister Spraw Zagranicznych wypowiedział się na temat obecnej sytuacji na arenie międzynarodowej w związku z referendum konstytucyjnym we Włoszech i nadchodzącymi wyborami we Francji i w Niemczech.

Jak mówił w „Salonie politycznym Trójki” Witold Waszczykowski:

"Jeśli premier Renzi złoży swój urząd, jeśli nastąpią nowe wybory to jest duże prawdopodobieństwo, że wygra koalicja centroprawicowa. I ta koalicja zapowiada wyjście ze strefy euro. To byłby potężny cios nie tylko dla UE, ale i dla strefy euro. Co przyniesie przyszłość? W przyszłym roku są wybory we Francji i Niemczech. Z tych dwóch, to bardziej stabilna jest polityka w Niemczech. Nie widać dobrej alternatywy dla Merkel. Ona prowadzi politykę stabilną, przewidywalną, dobrą też dla Polski".

Mówiąc o wyniku wyborów prezydenckich w Austrii, stwierdził, że jest on dla naszego kraju obojętny:

"Austria prowadzi politykę [zagraniczną] bardziej skierowaną na południe, na Bałkany. Z naszego punktu widzenia wynik wyborów jest raczej obojętny" – podkreślił Waszczykowski.

